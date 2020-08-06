Beyoğlu Sineması yarın özel bir seçkiyle yeniden açılıyor

Beyoğlu Sineması, corona virüs salgını nedeniyle zorunlu olarak kapattığı perdesini aylar sonra yarın özel bir seçkiyle açıyor. Başka Sinema işbirliğiyle hazırlanan "Şehre Dönüş" adlı özel seçkide dokuz film yer alıyor.

06.08.2020 - 16:56

Beyoğlu Sineması yarın özel bir seçkiyle yeniden açılıyor

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Beyoğlu Sineması, aylar sonra yeniden açılıyor. Neredeyse 5 aydır kapalı olan sinema, Başka Sinema işbirliğiyle hazırlanan Şehre Dönüş isimli programla sinemaseverleri selamlıyor.

Beyoğlu Sineması'nın duyurusu şöyle: "Normali yeniden tanımlıyoruz ve bildiğimiz her şeyi en baştan, yeniden öğreniyoruz. Bunu en iyi bildiğimiz yolla, filmlerle yapıyoruz. Şehirlerde kaybolan karakterlerin hayallerine ortak oluyor, günahlarına şahitlik ediyor, pişmanlıklarına iç burkuyoruz. Şehre dönüyoruz! Sinema salonlarına dönüyoruz!"

7,8, 9 ve 14,15, 16 Ağustos tarihlerinde gösterilecek Şehre Dönüş filmleri  şu şekilde sıralanıyor: 

  • Bizim Büyük Çaresizliğimiz
  • Saklı/Caché
  • Frances Ha
  • Yaşamın Kıyısında/Manchester by the Sea
  • Muhteşem Güzellik/The Great Beauty
  • Kare/The Square
  • İki Gün Bir Gece/Two Days, One Night
  • Victoria
  • Yozgat Blues

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