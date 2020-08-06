Beyoğlu Sineması yarın özel bir seçkiyle yeniden açılıyor

Beyoğlu Sineması, aylar sonra yeniden açılıyor. Neredeyse 5 aydır kapalı olan sinema, Başka Sinema işbirliğiyle hazırlanan Şehre Dönüş isimli programla sinemaseverleri selamlıyor.

Beyoğlu Sineması'nın duyurusu şöyle: "Normali yeniden tanımlıyoruz ve bildiğimiz her şeyi en baştan, yeniden öğreniyoruz. Bunu en iyi bildiğimiz yolla, filmlerle yapıyoruz. Şehirlerde kaybolan karakterlerin hayallerine ortak oluyor, günahlarına şahitlik ediyor, pişmanlıklarına iç burkuyoruz. Şehre dönüyoruz! Sinema salonlarına dönüyoruz!"



7,8, 9 ve 14,15, 16 Ağustos tarihlerinde gösterilecek Şehre Dönüş filmleri şu şekilde sıralanıyor: