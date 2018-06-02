14 yıldır koleksiyon ve süreli sergi salonları, fotoğraf galerisi, eğitim ve sosyal programları, kütüphane, sinema, kafe ve mağazasıyla Karaköy’de faaliyetlerini sürdüren Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern, geçici olarak Beyoğlu’na taşındı. Açılış gecesi 2 binin üzerinde davetli ağırlayan İstanbul Modern’i, 23 Mayıs itibariyle 10 bin ziyaretçi gezdi.



Meşrutiyet Caddesi’ndeki tarihi bina, İstanbul Modern’in Galataport sahası içinde yer alan ve müzenin kurucu sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu ile ana sponsoru Doğuş Holding-Bilgili Holding’in ortaklaşa katkısıyla yapılacak yeni binası tamamlanana kadar tüm faaliyetlerini eksiksiz olarak sürdüreceği bir biçimde hazırlandı.



6 KAT SANAT



Beyoğlu’nda yaklaşık 5 bin metrekarelik bir alana kurulu olan İstanbul Modern, Karaköy’deki tüm faaliyetlerini 6 katta ziyaretçiyle buluşturuyor. Girişte sinema salonu, mağaza ve kafe; -1 ve 1. katlarda süreli sergi, 2 ve 3. katlarda koleksiyondan seçkilerin yer alacağı sergi salonları yer alıyor. 4. katta fotoğraf galerisinin yanı sıra yılda 50 bin, 14 yılda 800 bine yakın çocuk ve gence sanat eğitimi verilen eğitim atölyeleri bulunuyor. Modern ve çağdaş sanat için kaynak sağlayan İstanbul Modern Kütüphane de, yine aynı katta ziyaretçilere hizmet veriyor.



İstanbul Modern’in geçici mekânının açılışı Ferko sponsorluğunda heykel sanatının yaşayan en önemli isimlerinden Anthony Cragg’in “İnsan Doğası” adlı sergisinin yanı sıra “Şimdinin Peşinde” ve “Bakış Açıları” adlı koleksiyon sergileriyle gerçekleştirildi.