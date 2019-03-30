GLAAD Medya Ödülleri dün akşam Los Angeles'ta gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Eşcinsellere uygulanan her türlü ayrımcılığın karşısında duran sanatçılara, filmlere, dizilere ve ünlü kişilere ödül verilen törene Beyonce ve Jay-Z damga vurdu.

"SEVGİYİ ÖDÜLLENDİRMEK İÇİN BURADAYIZ"

Ödül konuşmasını yapmak için eşi Jay-Z ile birlikte sahneye çıkan Beyonce konuşmaya etkileyici sözlerle başladı: "Sevgiyi ödüllendirmek için buradayız. Değişim en yakınınızdaki insana destek olarak, sevdiğinizi söylerek, güzel olduklarını hatırlatarak başlar. Bunları söyleyelim. Sesimizi çıkaralım, duyuralım, koruyalım. Ve ebeveynler... Çocuklarımızı en saf, en sahici halimizle sevelim."

37 yaşınodaki yıldık bu sözlerinin ardından kız kardeşi Solange Knowles ile ellerinde büyüdüğü eşcinsel olan amcası Johnny'yi "Tanıdığım en şahane adamdı" diyerek andı.



İnsanın kendi hakikatine sadık olmasının kıymetli bir erdem olduğunu belirten Beyonce "Amcam cesurdu. Tüm dayatmalara rağmen kendi varlığını yaşadı. HIV ile mücadelesini asla unutmayacağım. Benim için hayatımda yaşadığım en sancılı süreçlerden biriydi. Umarım verdiği savaş, zamanında verilen savaş bugün daha özgür bir ortam yaratabilmiştir."

O sırada eşi Jay-Z'nin elini omuzunda hissetmesinden aldığı güçle konuşmasını "LGBT hakları insan haklarıdır. Kimi sevdiğinizi, seveceğinizi seçebilmek de öyle" diyerek noktaladı.