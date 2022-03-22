Beyonce Oscar töreninde sahne alacak mı?

RB müziğin güçlü ismi Beyonce’nin 'En İyi Şarkı' kategorisinde aday olduğu Oscar Ödüllerinde performans sergileyebileceği konuşuluyor.

Haberler - ntv.com.tr 22.03.2022 - 12:46

Beyonce Oscar töreninde sahne alacak mı?

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2022 Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı

2022 Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı

Yaklaşan 2022 Ödülleri ile ilgili tüm ayrıntılar belli olmaya başlarken Beyonce'nin törende performans sergileyeceği söylentileri ünlü şarkıcının hayranlarını çok sevindirdi.

Oscar töreninde yer alması beklenen şarkıcı, ünlü tenis oyuncusu kardeşler Venus ve Serena Williams’ın hayatını konu alan King Richard filmi için ‘Be Alive’ adlı şarkıyı seslendirmişti ve şarkı Oscar Ödülleri'nde En İyi Şarkı ödülüne aday oldu. Şarkıcının aday şarkıyı Oscar'da seslendirmesi bekleniyor.

WILL SMITH SÜRPRİZ YAPABİLİR

Beyonce'nin Oscar için Serena ve Venus Williams'ın tenis oynadığı Compton’daki kortlarda sahne alabileceği hatta Will Smith’in kendisine eşlik edebileceği düşünülüyor. Bir başka söylentiye göre şarkıcının performansı önceden çekilecek ve tören esnasında programa dahil edilecek.

Reinaldo Marcus Green’in yönetmen koltuğunda oturduğu King Richard filminin, En iyi Erkek Oyuncu, En İyi Film, En iyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve En İyi Şarkı adaylıkları bulunuyor. Oscar Töreni 28 Mart'ta ünlü Dolby Theatre'de gerçeleşecek. 

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