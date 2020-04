Beyonce'dan yeni seslendirme çalışması

Beyonce, sürpriz yaparak canlı bir şarkı serisine katıldı. Feeding America vakfı için düzenlenen canlı etkinliğe Ariana Grande, Christina Aguilera, High School Musical film serisi ve Beauty and the Beast film kadrosu katıldı.



Disney filmlerinin hit şarkılarına Beyonce’nin sürpriz katılımı hayranlarını heyecanlandırdı.



When You Wish Upon A Star şarkısını söyleyen ünlülere katılan Beyonce, “Disney ekibinin bir parçası olmaktan onur duyduğunu” belirtti.



Geçtiğimiz sene Lion King filminin canlı aksiyon versiyonunda Nala karakterini seslendiren ve filmin müziklerinin yapımında katkıda bulunan Beyonce, performansını “Yorulmadan çalışarak bizi sağlıklı ve güvende tutmaya çalışan sağlık çalışanlarına” adadı.



Belirsizlik dönemlerinde seyircileri anladığını söyleyen Beyonce, “Umudunuzu kaybetmeyin, bunu atlatacağız” diyerek takipçileri motive etti.