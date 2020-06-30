Beyonce'den görsel albüm: Black is King

En son Juneteenth adıyla kutlanan ABD'de köleliğin kaldırılmasının yıldönümünde Black Parade adlı solo bir tekli çıkaran Beyonce, şimdi de Black is King isimli bir görsel albüm projesini hayranlarının beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

38 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, yeni görsel albümüyle siyah ailelerin yolculuklarını ve direnişini onurlandırmayı amaçlıyor.

Black is King, 90'lı yılların sevilen filmi Aslan Kral'ın (The Lion King) 2019 yılında yeniden çekimi için hazırladığı film müziklerinden oluşuyor. Film müziklerine katkıda bulunan isimlerden Childish Gambino, Kendrick Lamar, Jay-Z ve Tierra Whack, Beyonce’nin görsel albümünde de yer alıyor.

31 TEMMUZ'DA YAYINDA OLACAK

Beyonce, görsel albümü Black is King'in kısa fragmanını kendi internet sitesinde yayınladı. Beyonce'nin aynı zamanda yazarlığını, yönetmenliğini ve prodüktörlüğünü de üstlendiği görsel albüm Disney+ kanalında 31 Temmuz’da seyirciyle buluşacak.