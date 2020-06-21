Beyonce'den ırkçılık karşıtı şarkı: Black Parade

Beyonce, ABD'de köleliğin kaldırılmasının yıldönümünde paylaştığı yeni şarkısı Black Parade ile hayranlarına sürpriz yaptı. Irkçılık karşıtı güçlü sözleriyle dikkat çeken Black Parade, kısa sürede yaklaşık 1,5 milyon kişi tarafından dinlendi.

21.06.2020 - 17:16

Beyonce'den ırkçılık karşıtı şarkı: Black Parade

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Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Beyonce, 19 Haziran'da ABD'de köleliğin kaldırılmasının yıldönümünde Black Parade (Siyahi Geçit Töreni) adlı yeni şarkısını hayranlarının beğenisine sundu.

Siyahilerin tarihi ve ırkçı polis şiddeti kurbanı George Floyd için düzenlenen protestolar hakkında güçlü sözler içeren parça, ABD'de köleliğin resmen kaldırılmasını anmak için kutlanan Juneteenth tatilinde yayımlandı.

"Black Parade" aynı zamanda ünlü şarkıcının yeni projesinin adı. Bu, giyim ve sanattan yiyecek ve içeceğe kadar siyahilerin sahip olduğu işletmeleri gösteren bir internet rehberi projesi.

BEYONCE'NİN YENİ ŞARKISI BLACK PARADE

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