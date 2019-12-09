Beyonce’nin Las Vegas Residency konseri olmayacak

Beyonce’nin, pek çok sanatçının en büyük performanslarını sergilediği Las Vegas Residency konser serisi ile 2020’ye damga vuracağı ve bu konser serisinin ‘yılın konseri’ olacağı beklentisi doğru çıkmadı. 38 yaşındaki şarkıcının sözcüsü, Variety’ye yaptığı açıklamada, Beyonce’nin Las Vegas Residency konseri hazırlığının olmadığını söyledi.



LoveBScott adlı internet sitesinde yayınlanan habere göre Beyonce, 2020’nin ilk yarısında büyük konserler verecek ve “Las Vegas’ın en yüksek kazancını elde eden şarkıcısı” olarak tarihe geçecekti.



HAYRANLARI İKİYE BÖLÜNDÜ

Beyonce’nin hayranları, Las Vegas Recidency performansı haberleriyle birlikte fikir ayrılığı yaşadı. Bazıları şarkıcının yeni bir albüm yayınlamaktansa konsere ağırlık vermesinin kabul edilebilir olmadığını savunurken, bazıları tek bir mekanda konser serisi ile birlikte büyük şov beklentisiyle heyecanlandı.



Beyonce, daha önce Wynn Las Vegas’ta verdiği konseri, ‘I Am… Yours: An Intimate Performance’ adıyla canlı kayıt albümüne dönüştürmüştü.



KONSER KAZANCIYLA ZİRVEDE

Forbes dergisi verilerine göre ABD'li şarkıcı, 2019’da müzik dünyasının en çok kazanan kadın şarkıcısı oldu. Beyonce, son bir yılda vergiler hariç 105 milyon dolar kazandı.



Billboard’un geçen yıl hazırladığı en yüksek cirolu 100 konser listesinde, tek bir konserde 5,7 milyon dolar bilet geliri elde eden Beyonce ve rap şarkıcısı eşi Jay Z, toplamda dokuz gösteride 34,7 milyon dolarla zirvede yer almıştı.