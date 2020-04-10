BİFO ile BİMO konseri online yayınlanacak

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), corona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan müzikseverler için Barış İçin Müzik Orkestrası (BİMO) ile gerçekleştirdiği konseri internette yayınlayacak.



Orkestranın, çok sayıda çocuk müzisyenle aynı sahneyi paylaştığı konser, yarın 20.00'de yayınlanacak. Sascha Goetzel'in BİFO'yu, Samuel Matus'un Barış İçin Müzik Orkestrası'nı yönettiği konserde, piyanist Kaan Baysal solist olarak yer aldı.

KONSERDEKİ ESERLER



Konserde, Glinka'nın Ruslan & Ludmila, Ravel'in Ma Mere l'Oye, Mozart'ın La Majör Piyano Konçertosu, Bizet'nin Carmen Süiti, Rossini'nin William Tell Uvertürü, Bernstein'ın Batı Yakası Hikayesi'nden Senfonik Danslar, Dvorak'ın 9. Senfoni ve Johann Strauss'un Radetzky March adlı eserleri yorumlandı.