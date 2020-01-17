Big Ben için seferberlik (Brexit hazırlığı)

31 OCAK’ta Brexit’e hazırlanan İngiltere’de Big Ben’in çanının çalabilmesi için gereken tamirat için 650 bin pound’a (5 milyon TL) ihtiyaç var. Kulenin hızlı bir şekilde tamir edilmesinin nedeni 31 Ocak’ta İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrıldığı anda saat kulesinin çalmasının planlanması.

"BİR DAHA TEKRAR EDİLEMEZ"

Kule için para toplayan örgüt, “Avrupa Birliği referandumunda evet ya da hayır oyu vermiş ol, bu özel an bir daha tekrar edilmez. Eğer, bu anın dünyanın en özel saatiyle anılmasını istiyorsan kampanyaya bağış yap” sözleriyle halktan para istiyor. Kulenin tamiratı için halktan yardım istenmesi ise büyük tepki çekiyor.



Yılbaşı kutlamalarında Big Ben görünümü

161 YAŞINDA



31 Mayıs 1859’da açılan Big Ben, mimar Augustus Pugin’in eseri. 96 metre yüksekliğe sahip olan Big Ben’in dört yüzünde de birer saat bulunuyor.