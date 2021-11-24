Big Big Train'in vokalisti David Longdon hayatını kaybetti

Rock grubu Big Big Train'in baş vokalisti ve söz yazarı David Longdon, geçirdiği kaza sonucu 56 yaşında yaşamını yitirdi.

Haberler 24.11.2021 - 07:59

Big Big Train'in vokalisti David Longdon hayatını kaybetti

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İngiliz şarkıcı David Longdon, bir kaza sonucu Nottingham’da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Grup arkadaşlarından yapılan açıklamada; Longdon'un 20 Kasım'da Nottingham hastanesinde bir kaza sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Ekip arkadaşı Greg Spawton yaptığı açıklamada, “David, hem müzikal hem de kişisel olarak hayatımda büyük bir etki yarattı. Onu bir kardeş gibi sevdim ve şimdiden kaybını çok derinden hissediyorum. Olağanüstü yeteneğe sahip gerçek bir sanatçıydı. Ama her şeyden önce çok iyi bir insandı. Ailesi ve arkadaşları onu çok özleyecek” dedi.

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