Big Big Train'in vokalisti David Longdon hayatını kaybetti

İngiliz şarkıcı David Longdon, bir kaza sonucu Nottingham’da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Grup arkadaşlarından yapılan açıklamada; Longdon'un 20 Kasım'da Nottingham hastanesinde bir kaza sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.



Ekip arkadaşı Greg Spawton yaptığı açıklamada, “David, hem müzikal hem de kişisel olarak hayatımda büyük bir etki yarattı. Onu bir kardeş gibi sevdim ve şimdiden kaybını çok derinden hissediyorum. Olağanüstü yeteneğe sahip gerçek bir sanatçıydı. Ama her şeyden önce çok iyi bir insandı. Ailesi ve arkadaşları onu çok özleyecek” dedi.

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