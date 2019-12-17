Bilge Su: Adele benim kahramanım ve umudum oldu

Küçük yaşlardan itibaren piyano ve şan eğitimleri alarak içinde büyüttüğü müzik tutkusunu Yaralı ile ortaya çıkartan Bilge Su, insanın yaralarına rağmen hayatına yeniden başlayabileceğine inandığı bir dönemde müzik kariyerine adım atmanın sevincini taşıyor.

Müzik eleştirmenleri ve dinleyiciden aldığı olumlu geri dönüşlerin ardından ilk şarkısı Yaralı'nın akustik versiyonu için kameraların karşısına geçen genç yetenek duygularını ve motivasyonunu şu sözlerle dile getirdi:

Yaralı’nın akustik versiyonunun müziği ve düzenlemesi Oğuz Çetiner’e, sözleri ise yayıncı kimliğiyle tanıdığımız Suat Kavukluoğlu’na ait.

"Yolculuğumda bana hayat hikayesiyle ilham veren en önemli kişi Adele'dir. Adele bana bir sanatçının özgür ve özgüvenli olması gerektiğini öğretti. Onunla ortak noktalarımız olması bana bu süreçte büyük güç kattı. Onu bir kahraman ve umut olarak görüyorum. "

