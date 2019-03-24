Ekranın en uzun soluklu yapımlarından Supernatural, 15. sezonun ardından ekrana veda edecek.



ABD eğlence kanalı CW’de yayınlanan dizinin final haberini, başrol oyuncuları Jared Padalecki, Jensen Ackles ve Misha Collins videolu bir anonsla duyurdu. Supernatural, geçtiğimiz sezon, ABD televizyonlarının en uzun soluklu bilimkurgu dizisi olarak televizyon tarihine geçmişti.

15. sezonu önümüzdeki sonbahar aylarında izleyici karşısına çıkacak olan Supernatural, hayatlarını doğaüstü tehditlerle savaşmaya adayan Sam ve Dean Winchester kardeşlerin maceralarını işlemeye devam edecek.



Supernatural’ın son sezonu 20 bölümden oluşacak.