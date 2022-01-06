Billie Eilish 2022 Coachella Festivali'nde

Organizatörler, iki yıl üst üste iptal edilen Coachella Festivali'ni bu yıl yapmaya kararlı. Nisan ayında yapılacak dünyanın en büyük festivallerinden biri olan Coachella'da bu yıl Billie Eilish sahne alacak.

Haberler - ntv.com.tr 06.01.2022 - 17:04 | Son Güncelleme : 06.01.2022 - 17:17

Billie Eilish 2022 Coachella Festivali'nde

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Ünlü isimler Coachella 2019'da

Dünyanın en büyük açık hava festivallerinden biri olan ’da bu yıl sahne alacak isimlerden bazıları belli oldu.

2020 ve 2021’de salgın nedeniyle iptal edilen Coachella ve Festivali’nde bul yıl sahne alacak en önemli iki isim Billie Eilish ve Swedish House Mafia olarak açıklandı. 15-24 Nisan tarihleri arasında ABD'de yapılacak festivalin üçüncü büyük ismi olarak Travis Scott daha önce duyurulsa da ünlü rap şarkıcısı başka festivalde yaşanan trajik olay nedeniyle festivalden çıkarılmıştı.

TRAVIS SCOTT COACHELLA'DAN ÇIKARILDI

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Houston kentinde 5 Kasım'da düzenlenen Astroworld Festivali'nde Travis Scott konseri esnasında yaşanan izdiham sonucu 10 kişi hayatını kaybetmişti. Ölenlerden biri, 9 yaşında bir çocuktu. Bu trajik olay sonrası birçok marka Travis Scott'la iş birliklerini sonlandırırken, Scott'un 2022'de yapılacak olan Coachella Müzik ve Sanat Festivali'nin kadrosundan çıkarıldığı duyurulmuştu.

Coachella tarafından yapılan açıklama, Scott ile ilgili Change.org’da on binlerce imza toplanmasının ardından gelmişti. 60 bin kişi tarafından imzalanan dilekçeyle, Coachella organizatörleri, rap’çiyi müzik festivallerinden çıkarmaya çağırılmıştı.

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