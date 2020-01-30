Billie Eilish 92. Oscar Ödülleri'nde sahneye çıkacak

Dördü ana dalda olmak üzere toplam beş ödülle 62. Grammy Ödülleri’ne damga vuran Billie Eilish, 2020 Oscar Ödülleri’nde de boy göstermeye hazırlanıyor.

Grammy’nin 18 yaşındaki yıldızı, Türkiye saatiyle 9 Şubat’ı 10 Şubat’a bağlayan gece Los Angeles’taki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenecek 92. Oscar Ödülleri’nde sahne alacak.



GRAMMY'DEN SONRA OSCAR SAHNESİNDE

Yılın Kaydı, Yılın Albümü, Yılın Şarkısı, En İyi Yeni Sanatçı, Yılın En İyi Pop Vokal Albümü olmak üzere 5 dalda ödül alarak Grammy’ye damga vuran, en büyük dört ödülü birden kazanan ilk kadın ve en genç şarkıcı olarak tarihe geçen Eilish, Amerikan ABC kanalından tüm dünyada canlı olarak yayınlanacak olan Oscar gecesinde de sesini bir kez daha tüm dünyaya canlı olarak duyuracak.



KARDEŞ PERFORMANSI

Eilish, Grammy’de Ariana Grande’nin ardından, birlikte çalıştığı ağabeyi Finneas O'Connell ile birlikte sahne almıştı. Sahnede O'Connell piyano çalmış, Eilish de söylemişti. Performans bitiminde O'Connell kız kardeşini alkışlamıştı.