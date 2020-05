Billie Eilish ile tasarımcı Takashi Murakami'den işbirliği

Beş Grammy ödüllü şarkıcı Billie Eilish’in You Should See Me in a Crown klibinin yönetmenliğini üstlenenen Japon sanatçı Takashi Murakami, giyim markası Uniqlo aracılığıyla ünlü şarkıcı ile yeniden bir araya geliyor.



Murakami’nin anime tasarımları ile Billie Eilish’in estetik anlayışının karması olan koleksiyon hakkında henüz detaylı bir bilgi verilmedi. Koleksiyona ait ürünlerin mayıs ayı sonunda satışa çıkması bekleniyor.

Japon çağdaş sanatçı Takashi Murakami, güzel sanatlar medyasının yanı sıra ticari medyada da çalışıyor. Yüksek ve düşük sanatlar arasındaki çizgiyi bulanıklaştırmasıyla biliniyor.