Billie Eilish, James Bond'un müziğini seslendirecek (Tarihe geçti)

Daniel Craig'in son kez 007'yi canlandıracağı James Bond serisinin 25’inci filmi No Time to Die'ın müzikleriyle ilgili sır perdesi aralandı. 3 Nisan'da vizyona girecek filmin müziğinde, henüz 17 yaşında 2020 Grammy ödüllerinde 6 dalda aday olarak tarihe geçen Billie Eilish imzası olacak.

RESMİ HESAPTAN DOĞRULANDI



Filmin yönetmeni Cary Joji Fukunaga'nın Eilish'i takibe alması ve genç şarkıcının Instagram hesabının hikaye bölümünde James Bond ile ilgili paylaşımlar sonrası ortaya atılan iddialar, James Bond filmlerinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamayla doğrulandı.

DEV İSİMLERİN ARASINDA

Böyle Eilish; sadece adını Adını Louis Armstrong, Nancy Sinatra, Tina Turner, Madonna gibi isimlerin arasına yazdırmakla kalmadı aynı zamanda bir Bond filminin tema şarkısını seslendiren en genç isim olma başarısı da gösterdi.



“It feels crazy to be a part of this in every way. To be able to score the theme song to a film that is part of such a legendary series is a huge honour. James Bond is the coolest film franchise ever to exist. I’m still in shock,” Billie Eilish #NoTimeToDie https://t.co/g6A1w8i10s