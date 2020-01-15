Billie Eilish, James Bond'un müziğini seslendirecek (Tarihe geçti)

Henüz 17 yaşında 2020 Grammy ödüllerinde 6 dalda aday olarak tarihe geçen Billie Eilish, bir ilke daha imza atıyor. 18 yaşındaki Eillish, James Bond filminin müziğine imza atan en genç şarkıcı oluyor.

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Daniel Craig'in son kez 007'yi canlandıracağı James Bond serisinin 25’inci filmi No Time to Die'ın müzikleriyle ilgili sır perdesi aralandı. 3 Nisan'da vizyona girecek filmin müziğinde, henüz 17 yaşında 2020 Grammy ödüllerinde 6 dalda aday olarak tarihe geçen Billie Eilish imzası olacak.

RESMİ HESAPTAN DOĞRULANDI

Filmin yönetmeni Cary Joji Fukunaga'nın Eilish'i takibe alması ve genç şarkıcının Instagram hesabının hikaye bölümünde James Bond ile ilgili paylaşımlar sonrası ortaya atılan iddialar,  James Bond filmlerinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamayla doğrulandı.

DEV İSİMLERİN ARASINDA

Böyle Eilish; sadece adını Adını Louis Armstrong, Nancy Sinatra, Tina Turner, Madonna gibi isimlerin arasına yazdırmakla kalmadı aynı zamanda bir Bond filminin tema şarkısını seslendiren en genç isim olma başarısı da gösterdi.

Billie Eilish seslendireceği şarkının sözlerini ise ağabeyi Finneas O’Connor yazacak. Eilish Twitter'dan yaptığı açıklamadı "Tarihin en iyi filminin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Hala şaşkınım" ifadelerini kullandı.

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