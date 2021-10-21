Billie Eilish kendi parfümünü çıkardı

Billie Eilish de kendi adına parfüm çıkaran ünlüler arasına katıldı. 19 yaşındaki Grammy rekortmeni şarkıcı, dün sosyal medya hesabından açıklama yaparak, “Eilish adındaki ilk parfümümü sonunda paylaşmaktan dolayı çok heyecanlıyım” dedi.



“Bu, yıllarca peşinden koştuğum bir parfüm. Dünyada en sevdiğim koku” diyen Eilish, “Parfüm daima hayatımın büyük bir parçasıydı ve kendimi bildim bileli hayatımda var. Bu kokuyu yaratmak bir hayaldi ve ideallerimi gerçekleştirdim. Bu, yaptığım en heyecan verici şey. Sizde de olması için sabırsızlanıyorum” ifadesini kullandı.



Parfümleri olan ünlüler arasında Rihanna, Beyonce, Katy Perry, Lady Gaga, Eva Longoria, Jennifer Lopez, Jennifer Aniston, Saraj Jessica Parker, Justin Bieber, Shakira gibi isimler var.