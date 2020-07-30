Billie Eilish'ten yeni single: My Future

En son şubat ayında James Bond filminin müziğiyle hayranları karşısına çıkan Grammy rekortmeni Billie Eilish, My Future adlı yeni single'ını bugün çıkardı.

ntv.com.tr 30.07.2020 - 15:16

Billie Eilish'ten yeni single: My Future

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Grammy'de en büyük dört ödülü birden kazanan ilk kadın ve en genç şarkıcı olarak tarihe geçen, toplam beş ödül kazanarak 62. Grammy Ödülleri'ne damga vuran Billie Eilish, yeni single çalışması ile hayranlarının karşısında.

18 yaşındaki şarkıcı, dün Instagram hesabından My Future adlı yeni şarkısının tanıtımını yaptı. Eilish, 20 saniyelik tanıtımda single'ın bugün çıkacağını duyurdu.

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BILLIE EILISH (@billieeilish)'in paylaştığı bir gönderi ()

Eiish, en son şubat ayında, 25'inci James Bond filmi için No Time To Die şarkısını çıkarmış, bundan önce ise Everything I Wanted isimli single'ını paylaşmıştı.

BILLIE EILISH'İN JAMES BOND BESTESİ

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