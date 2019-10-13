Emmy ödüllü aktör Billy Porter, müzikal türündeki yeni film Cinderella’da iyilik perisini canlandıracak.

Pose dizisindeki performansıyla Emmy’de En iyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazanan ve bu dalda ödül alan ilk siyahi eşcinsel olarak tarihe geçen 49 yaşındaki oyuncu, Cinderella filminde rol alacağını katıldığı New Yorker Festival’de doğruladı.

Porter ile filmin yapımcısı Sony arasında görüşmeler sürerken henüz Sony cephesinden bir açıklama yapılmadı.

Ünlü şarkıcı Camila Cabello’nun Cinderella’ya hayat vereceği filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Kay Cannon üstleniyor. Filmin 2021’de vizyona girmesi planlanıyor.

Öte yandan, yakında bir FX dizisinde bölüm senaristliği de yapacak olan Billy Porter, oyunculuk ve yönetmenlik deneyiminin yanı sıra biyografi kitabı yazmak üzere bir yayıneviyle anlaşma sağladığını da duyurdu.