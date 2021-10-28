Bir Barda Bir Gece'ye DasDas'ta prömiyer

'Joseph K.’ uzun bir aranın ardından yeni sezonda ilk kez 4 Kasım akşamı 20.30’da sahneleniyor. Tom Basden’ın kara mizah yüklü uyarlamasında Franz Kafka’nın ‘Dava’sı DasDas’ta açılıyor.



‘Romeo & Juliet’, 5 Kasım akşamı 20.30’da DasDas Sahne’de olacak. Düşman ailelerin birbirine aşık çocuklarının büyük aşkını gözler önüne seren oyun, Mert Fırat ve Nagihan Gürkan yönetmenliğinde sahneye konulurken oyuncu kadrosunda Ayberk Aladar, Barış Gönenen, Başak Kıvılcımoğlu Ertanoğlu, Can Avcı, Ceren Boz, Deniz Can Aktaş, Erdem Akakçe, Ertuğrul Gümrükçüoğlu, Hülya Gülşen, Naz Çağla Irmak, Onur Tanyeri, Sinan Gülşen ve Ümit Erlim gibi genç ve usta isimler buluşuyor. Oyun aynı zamanda 6-19-30 Kasım akşamları 20.30’da seyirciyle buluşacak.



Metin Akpınar süpervizörlüğündeki ‘Deli Bayramı’, 7 ve 14 Kasım günleri 17.00’de; 18 ve 29 Kasım akşamları ise 20.30’da perdelerini açacak. Turgut Özakman’ın 1987 yılında kaleminden çıkan ‘Deliler’ oyununun günümüz uyarlaması olan ve ortaya hiciv sanatının hafızalara kazınacak bir örneğinin konulduğu oyunun yönetmenliğini Metin Akpınar ile beraber Mert Fırat üstlenirken, oyuncu kadrosunda Alper Baytekin, Ayşegül Cengiz, Büşra Alnıtemiz, Cansu Boz, Didem Balçın, Erdi Güçlü, Hande Özkurt, Kadir Burak Baydar, Mert Fırat, Nila Fırat, Özgün Aydın, Tunahan Çilingir ve Volkan Yosunlu yer alıyor.



20 Kasım akşamı 22.00’de Büyük Ev Ablukada, ‘+1 Sunar: Büyük Ev Ablukada Mutsuz Parti’ konseri müzikseverle buluşacak.



DasDas’ın bu sezonki yeni oyunlarından ‘Bir Barda Bir Gece…’ 26 Kasım akşamı 20.30’da prömiyer yapacak. Nurgül Yeşilçay ile Afra Saraçoğlu’nun tiyatro sahnesinde bir araya gelerek günümüze çok da uzak olmayan bir dünyayı distopik bir dille seyirciye aktaracağı bu etkileyici oyun, aynı zamanda 27 Kasım akşamı 20.30’da ve 28 Kasım günü 17.00’de de izlenebilecek.



ARŞİV: FERHAN ŞENSOY'UN TİYATRO SAHNESİNDEN GÖRÜNTÜLERİ