Bir Başkası için Ben sergisi KRANK Art Gallery’de

KRANK Art Gallery 2 Nisan-16 Mayıs tarihleri arasında Aslı Narin’in Bir Başkası İçin Ben sergisine ev sahipliği yapıyor. Aslı Narin yeni sergisinde insanın doğa ile arasındaki tanıdıklıklarının resimsel bir kaydını alıyor.

02.04.2021 - 09:54

Bir Başkası için Ben sergisi KRANK Art Gallery’de

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Doğayla ilişki kurmanın yolarını araştıran ve bireyin iç dünyasındaki farklı iklimlerin izini sürme temalarını sıkça işleyen Aslı Narin, son dönem araştırmalarını ilk aşamalarını kozmik farkındalık, biraradalık, bağlanma ve köklenme konuları çevresinde yaptığı okumalar üzerinden sunuyor.

Aslı Narin, Bir Başkası için Ben adlı sergisinde, eserlerini, adını baskı üretiminde kullanılan cyan mavisi solüsyondan alan, alternatif baskı tekniği Cyanotype ile üretiyor. Ultraviyole ışıkta pozlanma sonucunda oluşan rastlantısal imgeler, sanatçının orman yürüyüşlerinde karşılaştığı birbirine sarılmış ağaç kökleri ve dalların görüntülerini tekrarlıyor. Narin, iki ayrı baskı serisine (Sinyaller ve Değiş Tokuşlar ve Aşağıda ve Ötede) eşlik eden Bir Arada Varolmanın Kırılganlığı başlıklı video işiyle, insanın doğa ile arasındaki tanıdıklıkların resimsel bir kaydını alıyor.

Sergi 2 Nisan-16 Mayıs tarihlerinde KRANK Art Gallery’de görülebilecek.

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