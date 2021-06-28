Bir Delinin Hatıra Defteri seyirciyle buluşuyor

Nikolay Vasilyeviç Gogol’un unutulmaz eseri Bir Delinin Hatıra Defteri, KüçükÇiftlik Park bahçesinde 7-8 Temmuz'da sanatseverlerle buluşacak.

Çar 1. Nikolay’ın baskıcı devrinde, sıradan ve küçük bir devlet memuru Poprişçin'in deliliğe gidiş öyküsünü tiyatro sahnesine taşıyan eserin uyarlamasını ve yönetmenliğini M. Cem Emüler üstlendi. Eser, Tatbikat Sahnesi tarafından sahneye konuldu.



Tiyatro sanatının güçlenmesine destek amacıyla önceki yıl tiyatrolara kapılarını açan KüçükÇiftlik Park'ın açık hava sahnesi, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun tasarlandı.

KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda sahnelenecek oyunlar:

14 Temmuz'da Ahmed Arif - Şahdamarım

28-29 Temmuz'da Cyrano de Bergerac (prömiyer)

4 Ağustos'ta Üçü Bir Arada,

5 Ağustos'ta Plastik Aşklar

11-12 Ağustos'ta Cimri

25-26 Ağustos'ta Bir Baba Hamlet

1 Eylül'de Batının Sonu

8 Eylül'de Yeni Bir Şarkı

9 Eylül'de Çamlıca'nın Üç Gülü

10 Eylül'de Sevgili Arsız Ölüm Dirmit,

22 Eylül'de ise Ben Anadolu

Mezopotamya markası tanıtıldı