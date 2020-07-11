Bir Dünya Anadolu sergisi açıldı

Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nde "Bir Dünya Anadolu" adlı fotoğraf sergisi Eyüpsultan Belediyesi, ev sahipliğinde açıldı. İlginin yoğun olduğu sergiye Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, mahalle muhtarları ve birçok vatandaş katıldı.



Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken sergiyi gezerek şunları söyledi: “O kadar gerçekçi çekilmiş fotoğraflar ki kendimi oralara gitmiş zannettim. Resul Çelik’in ellerine sağlık, sanat bu demek ki. Fotoğraf çekmenin dersini alıp bende çekebilsem keşke. Aynı zamanda fotoğraflara bakarken Anadolu’nun ne kadar güzel olduğunu ve bu güzelliğin dünyaya pazarlanması gerektiğini düşündüm. Dünya’da dört mevsim olan kaç ülke vardır”



Çektiği fotoğrafların Anadolu’ya olan özlemi giderdiğini söyleyen Fotoğrafçı Resul Çelik, “Koronavirüs sonrası ilk sergimizi tarihi bir yer olan Eyüpsultan'da açıyoruz. Bu sergi Anadolu’ya olan özlemi gideriyor. Hayatımızın bir anlamı olduğu gibi burada birçok fotoğrafın anlamı ve hikayesi var” diye konuştu

