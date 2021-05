Bir Düş Gördüm filmine ABD'den iki ödül

ABD'nin New York şehrinde düzenlenen festivalde "En İyi Sinematografi" ödülünü alan film, ayrıca Harun Reha Pakoğlu ile "En İyi Erkek oyuncu" ödülünü de sahip oldu.



"Bir Düş Gördüm" daha önce de 11. Dada Saheb Phalke Film Festivali, BangkokThai Uluslararası Film Festivali, İskandinav Uluslararası Film Festivali ve Nepal Uluslararası Film Festivali'nin de arasında bulunduğu çok sayıda uluslararası festivalden çeşitli ödüller almıştı.



Uluslararası ismi "In My Dream" olan film, festival yolculuğuna ABD'de Cineguest Film & VR Festival, Rusya'da Kinofestival Light Of The World, Güney Kore'de Busan International Kids and Youth Film Festival, Güney Afrika'da Durban International Film Festival, İtalya'da Ischia Film Festival ve Fransa'da L'Europe Autour de l'Europe Film Festival ile devam edecek.



TRT'nin ortak yapımcılığında çekilen filmin görüntü yönetmenliğini Durmuş Sorkut, kostüm tasarımını ise Ebru Tunçoktay üstlendi.



"Bir Düş Gördüm"de Nevzat Yılmaz, Harun Reha Pakoğlu, Ferda Işıl, İsmail Hakkı, Nurdan Albamya, Mustafa Halazaroğlu, Emin Yalçın, Fatih Dokgöz, İsmail Kavrakoğlu, Furkan Aydın Çelik, Muhammed Emir Balcı, Muhammed Yakup Baybars ve Yusuf Ekinci rol alıyor.



KONUSU



"Kazada babası hayatını kaybeden, annesi komaya giren Tarık hafıza kaybı yaşar. Geçmişiyle bağı sadece gördüğü simgesel düşlerdir. Kazadan sonra köye dedesinin yanına giden Tarık, bu yeni hayatını, düşlerini ve orada yaşadıklarını hayata tutunma aracı olarak kullanır. Bu arada Tarık, annesi ölen bir sıpayı yaşatma çabasındadır."

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun