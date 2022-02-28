‘Bir İhtimal Daha Var’ oyununun prömiyeri 3 Mart'ta DasDas’ta

DasDas’ın BKM, DasDas, Enka Sanat, İKSV ve Zorlu PSM’nin birlikte yürüttüğü ‘Ortak Yapım’ projesi kapsamında Ebru Nihan Celkan tarafından kaleme alınan yeni oyunu ‘Bir İhtimal Daha Var’ 3 Mart akşamı 21.00’de DasDas Atölye’de prömiyerini gerçekleştirecek.

Kadrosunda Berfu Öngören, Talha Kaya ve Pelin Ermiş’in bir araya geldiği, yönetmenliğini ise Barış Gönenen’in üstlendiği oyun; hayatın hızla değişen değerlere, doğaya dönüş modasına, bilginin ve deneyimin değersizleşmesine farklı karakterlerin dünyasından onlarından da bakış açısını ciddiye alarak ışık tutuyor.