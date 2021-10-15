Bir istanbul apartmanından kesitler sunan sergi: Istanbul State of Mind

Fashion Week Istanbul presents Istanbul State of Mind sergisi, Fashion Week Istanbul kapsamında Türk tasarımcıların koleksiyonlarını, ev ve sokak konseptinde, Likör Fabrikası ve Akaretler’de kurgulanarak, tiyatro sanatçılarının sergileyeceği özel bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

EV KONSEPTİNDEN GERÇEKLEŞECEK

Ev konseptinde Akaretler’de gerçekleşecek serginin özel seçkisiyle İstanbul’un ev yaşamına şahit olunurken, sokak konseptinde Likör Fabrikası’nda gerçekleşecek sergiyle ise 1800’lerden bugüne İstanbul sokaklarını yaşatan bir kurgu tasarlanıyor.

Sergide, İstanbul'dan izler taşıyan resim, fotoğraf, video ve multimedya türlerindeki sanat eserleri, enstalasyonlar ve sahne gösterileri yer alacak. Küratörlüğünü Kerimcan Güleryüz’ün üstlendiği projede Fashion Week Istanbul presents Istanbul State of Mind sergisinin ziyaretçilerini, İstanbul hayatına şahit olmanın yanı sıra, sanatçıların gözünden İstanbul’u farklı bir gözle keşfetme şeklinde bir sergi deneyimi bekliyor.

BİR İSTANBUL APARTMANINDAN KESİT



Fashion Week Istanbul presents Istanbul State of Mind sergisi kapsamında kurgulanan Akaretler’de Bir İstanbul Apartmanı, çok katmanlı bir sergi olarak kurgulandı. Sanat severleri bir İstanbul apartmanının sakinlerinin evlerine davet eden sergi, Empire ve Onagöre tarafından tasarlandı. Türkiye’den moda tasarımcılarının son dönem ürünlerini özel bir sanat seçkisi olarak sunan sergi, çağdaş sanat eserlerini, genç tiyatro oyuncularının Türk edebiyatının önemli eserlerinden parçaları özgün yorumlayarak izleyiciyle hemzemin bir sahnede buluşturuyor.





İçinde bulunduğu şehir ve onun yaratıcı endüstrilerinden beslenerek var olan moda, statik bir sergi sunumundan çok daha farklı olarak Akaretler’de ev konseptindeki sergi, interaktif performanslarla ilk defa çağdaş sanat- sahne sanatları-tasarım-müzik-edebiyat alanlarında bir araya getiren özgün bir kürasyonla sunulacak. Sanat- sahne sanatları-tasarım-edebiyat alanlarında sadece Türk isimlerle kürasyonu gerçekleşen sergi, alanında bir ilk olma niteliğine de sahip.





Akaretler 25 ve 27 numaralı apartmanlarda, 14 – 17 Ekim tarihlerinde, her gün belli saatlerde gerçekleşecek okumalarda, oyuncular ünlü modacıların tasarımlarını giyerken, sahnede sergi ziyaretçilerinin bizzat gezebileceği bir prova olarak da görülebilecek. Kurgusunu Kerimcan Güleryüz, Billur Turan, Merve Tuna ve Onagöre’nin üstlendiği Fashion Week Istanbul presents Istanbul State of Mind sergisi, günümüzün görsel sanatçıları, moda tasarımcıları ve farklı dallardan performans sanatçılarını buluşturuyor.



1800'LERDEN GÜNÜMÜZE İSTANBUL SOKAKLARI



Serginin sokak konseptindeki Likör Fabrikası’nda ise, üst katında müze formatında düzenlenen ve İstanbul’a dair işlerin gösterildiği bir düzen yer alırken, alt katında ise 1800’lerden günümüze İstanbul sokaklarında bir yolculuk sunuluyor. Likör Fabrikası’na girildiğinde sanat severleri canlı bir tablo ve yine performatif bir kurguda tasarımcı koleksiyonlarından özel parçalar karşılayacak.



Nobel Edebiyat Ödüllü Yazar Gurnah NTV'de