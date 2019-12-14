Bir yanda Rihanna diğer yanda Billie Eilish (Belgesel rekabeti)

Netflix, Hulu, Amazon, Apple ve Disney arasında giderek artan dijital yayın rekabeti tüm sektörleri yakında etkilemeye başladı. Apple; Billie Eilish, Amazon ise Rihanna belgeseli için 25'er milyon doları gözden çıkardı.



BİRKAÇ YILDIR ÇALIŞIYOR

The Hollywood Reporter’ın haberine göre; Rihanna’nın hayatını anlatacak belgeselin detayları belli oldu. Yapımın tüm haklarını satın alan Amazon, şarkıcıya 25 milyon dolar’lık teklifte bulundu. Yönetmen koltuğunda oturacak Peter Berg’in birkaç yıldır bu proje üzerinde çalıştığı biliniyordu.

LİSTELERİ ALT ÜST ETTİ



Diğer yandan da Apple'ın; henüz 14 yaşındayken ilk albümünü çıkartan, bu yıl Bad Guy şarkısıyla listeleri alt üst eden ve Grammy'de 6 dalda birden aday gösterilen Billie Eilish ile anlaştığı iddia edildi. Apple'ın 17 yaşındaki Billie Eilish'in belgeseli için 25 milyon doları gözden çıkardığı öne sürüldü.

