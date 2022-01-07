Bir Yok Oluş Repertuarı sergisi sanatseverlerle buluştu

Altı genç sanatçının işlerinin bir araya geldiği Bir Yok Oluş Repertuarı, deformasyon kavramı bağlamında yok oluşun farklı görünümlerini ortaya koyuyor.



Bir süreci ve belli aşamaları barındıran deformasyon, kendini iki farklı görünümde ortaya koyuyor. Biri imgenin temsiline ve anlamına ilişkin bir bozulma, ikincisi ise biçime dair bir bozulma veya biçimsizleşme. Deformasyon sonucu olan başkalaşım; dışarıdan mutlak bir güçle bireye, sanatçıya ve Sanat nesnesine sirayet ediyor. Yok oluş kavramı, sanatçıların farklı yaklaşımlarıyla bir davranış biçimine dönüşüyor. Beraberinde unutmayı değil, inatla hatırlamayı öngörüyorlar. Bu bağlamıyla yok oluşun bir hatırlama eylemi olduğunu söylemek mümkün. Sergide yer alan sanatçılar bu hatırlama eylemini farklı kanallardan gerçekleştiriyorlar.



Bir Yok Oluş Repertuarı sergisi, geleneksel adıyla deseni yani çizimi hem bir medyum hem de anlatısal bir araç olarak kullanan ve aynı çağın tanıklığını taşıyan Bedia Ekiz, Hacer Kıroğlu, Parya Pahlevani, N.Pınar Özen, Tuğçe Diri ve Umut Bahçeci’nin işlerini bir araya getiriyor.





Bedia Ekiz, Hacer Kıroğlu, Parya Pahlevani, N.Pınar Özen, Tuğçe Diri ve Umut Bahçeci’nin işlerinin yer aldığı “Bir Yok Oluş Repertuarı” isimli Sergi 6 Ocak 2022 itibariyle Vision Art Platform’da görülebilir.



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