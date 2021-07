Bir Zamanlar Hollywood'da (Once Upon A Time In Hollywood) filmi kitap oldu

Quentin Tarantino'nun yönetmeni olduğu Bir Zamanlar Hollywood'da (Once Upon A Time In Hollywood) filminin kitabı 'Once Upon a Time in Hollywood: A Novel' adıyla piyasaya sunuldu. Tarantino'nun romanlaştırdığı Once Upon A Time In Hollywood'un devamındaki sırlar da böylelikle açığa çıkmış oldu. Beyazperde'nin haberine göre, kitapta Brad Pitt'in canlandırdığı Cliff Booth karakteri hakkındaki gerçekler yer alıyor.



Once Upon A Time In Hollywood filmi 2019 yılında gösterime girmiş ve Brad Pitt'e En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandırmıştı. Birkaç gün önce ise Quentin Tarantino'nun kaleme aldığı Once Upon A Time In Hollywood kitabı yayınlandı. Filmde Cliff Booth ile ilgili açığa kavuşmayan bir konu bulunuyordu. Cliff, eşi Billie Booth'u bilerek öldürmüş müydü?



"KAZA DEĞİL CİNAYET"

Once Upon A Time In Hollywood filminde ufak bir flashback sahnesi bulunuyordu. Sahnede ikili, bir teknede bulunuyordu. Billie, Cliff'i durmadan eleştiriyor ve aşağılıyordu. Cliff'in ise sustuğu görülüyordu. Sonrasında ise Cliff'in eline bir zıpkın aldığını gördük. Cliff, karısının bir kazayla öldüğünü söylemişti. Ama bu gerçek miydi? Once Upon a Time in Hollywood: A Novel'da betimlenenlere göre Cliff, karısını bilinçli olarak öldürüyor. Zıpkının kadının bedenini ikiye ayırdığı tasvir ediliyor. Hatta Cliff, beden parçalarını bir arada tutmaya çalışıyor. Tam 7 saat boyunca Cliff orada ölü bedenle birlikte kalıyor ve sonunda kurtarma ekibi geliyor. Ama Cliff hiçbir zaman suçlu bulunmuyor ve herkes onun anlattığı kaza hikayesine inanıyor.

Quentin Tarantino böylelikle kendi elleriyle gerçekleri ortaya çıkarmış oldu. Bu konuyla ilgili daha önce birçok yazı yazılmış ve Youtube videoları hazırlanmıştı. Neredeyse herkes, Cliff'in masum olduğuna inanıyordu. Çünkü Tarantino filmlerinin çözümlemesini yapanlar, karakterlerin repliklerinden, duruşlarından, silah tutuşlarından Tarantino'nun masumiyet göndermesi yaptığı düşünüldü. Ama bu içeriklerin tamamen yanlış olduğu ortaya çıktı.