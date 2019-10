Bir Zamanlar Hollywood’da (Once Upon a Time in Hollywood) yeni kurgusuyla yeniden vizyona giriyor

Quentin Tarantino'nun son filmi Bir Zamanlar Hollywood’da (Once Upon a Time in Hollywood), yeni sahneler eklenmiş haliyle bu hafta sonu yeniden vizyona girecek.



Sony Pictures, yeniden kurgulanan filmin 25 Ekim’de bin salonda gösterileceğini duyurdu. Yapım şirketinin açıklamasında, “Seyirciler bu filme büyük destek verdi, biz de onlara daha fazla görüntü ve sesle filmi yeniden izleme şansı sunuyoruz” denildi.



Film, eklenen 10 dakikalık yeni sahnelerle toplam 141 dakikaya ulaştı.



Leonardo DiCaprio ve Brad Pitt'in başrollerini paylaştığı film, ABD gişe hasılatında tecrübeli yönetmenin önceki tüm filmlerinden daha başarılı olarak Tarantino’nun kendi rekorunu kırmasını sağladı. Once Upon a Time in Hollywood, temmuz ayının sonunda vizyona girdiğinde 41 milyon doların üstünde bir açılış hasılatı elde etti. 2009 yapımı Soysuzlar Çetesi'nin (Inglorious Basterds) açılış hasılatı 38 milyon dolardı (yaklaşık 213 milyon TL).



90 milyon dolarlık bütçeyle çekilen film, ABD’de 139,8 milyon dolar, dünya çapında ise 368.3 milyon dolarlık hasılat elde etti.



Bir Zamanlar Hollywood'da filminde, yaşlanan ve dublörünün yardımıyla zar zor geçinen bir Hollywood aktörünü yaşadıkları konu ediliyor. Film, 8 buçuk aylık hamile Sharon Tate ve üç arkadaşının Manson Ailesi üyeleri tarafından öldürülmesi hikayesini de içine alıyor.



ÇİN GÖSTERİMİ İPTAL

Quentin Tarantino, Çinli film yetkililerini memnun etmek için filmde istenen değişiklikleri yapmayı reddettiği ve yeni bir kurgu yapmadığı için filmin Çin gösterimi iptal edilmişti. Çin Ulusal Film İdaresi, Bruce Lee'nin kızının başvurusu üzerine Tarantino'nun filminin gösterimini aniden iptal ettiğini belirtmişti. Shannon Lee, temmuzda yaptığı açıklamada filmin babasını "saçma sapan, kendini beğenmiş bir pislik" gibi resmettiğini savunarak filmi açıkça eleştirmişti.

ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD FRAGMANI