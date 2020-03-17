Birds of Prey’in video formatında yayın tarihi öne çekildi

Corona virüs salgını nedeniyle izolasyon ve karantina uygulamaları sonucu evlerde film izleme oranı yükselince film şirketleri de harekete geçti. Başta Yırtıcı Kuşlar (Harley Quinn: Birds of Prey) filmi olmak üzere pek çok filmin satın alınabilir ya da kiralanabilir video formatında yayını öne çekildi.

ntv.com.tr 17.03.2020 - 12:14

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Corona virüs salgını nedeniyle dünya genelinde kalabalıkların toplandığı pek çok mekanla birlikte sinema salonlarının da kapanması ve karantina uygulamalarıyla evde film ve dizi izleme alışkanlığı daha da arttı.

Warner Bros. şirketi, aksiyon-komedi türündeki Yırtıcı Kuşlar (Harley Quinn: Birds of Prey) filminin televizyonda ve taşınabilir medya oynatıcılarında izlenme imkanını sağlayan formatta yayınlanması erkene alındı.

Margot Robbie’nin Harley Quinn olarak başrolde yer aldığı filmin 24 Mart’tan itibaren video formatının satın alınma ve kiralanma imkanı olacak.

Universal Pictures şirketi de 10 Nisan’da yayınlanacağını duyurduğu Trolls World Tour filminin video formatının bu cumaya hazır hale getirileceğini duyurdu.

Universal’ın The Invisible Man ve The Hunt filmleriyle Focus Features’ın Emma filmi de kiralanabilir video formatında yayınlanacak.

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