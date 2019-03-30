Evinin duvarlarında Pablo Picasso’nun ellerinden çıkmış bir tabloyu görmeyi kim istemez ki? Fakat çoğumuzun pahalı zevklerine eşlik eden banka hesapları yok ne yazık ki. Peki ya Pablo Picasso’nun bol sıfırlı rakamlarla değer biçilen ve dünyayı yüksek güvenlik önlemleri altında gezen eserlerinden birini ödünç alabileceğinizi söylesek, hem de hiçbir bedel ödemeden!

Milliyet'ten Seyhan Akıncı'nın haberine göre; Kulağa çılgınca gelse de şanslı bir İsviçreli bir gününü orijinal bir Picasso tablosuyla geçirme fırsatını yakalayabilecek. İsviçre’nin Basel kentinde yer alan Beyeler Vakfı’nın, İsviçreli telekomünikasyon şirketi Swisscom ile kurduğu iş birliği müzelerin kapısından pek sık içeri girmeyenlerin dikkatini çekmeyi amaçlıyor. My private picasso projesi İsviçre’de yaşayanlardan birine bir günlüğüne Picasso’nun Buste de femme au chapeau tablosunu evinin duvarına asma fırsatı sunuyor.



Basel’de 26 Mayıs’a kadar devam edecek olan Genç Picasso: Mavi ve Gül Dönemleri sergisinin destekçilerinden olan Swisscom ve sergiye evsahipliği yapan Beyeler Vakfı evinde bir Picasso olmasını hayal eden fakat yeterince nakit sahibi olmamak gibi “küçük” bir problemi olanların hayallerini gerçeğe dönüştürmek için güçlerini birleştirdi.



2 Nisan tarihine kadar sosyal medyada my private picasso etiketiyle Picasso’nun “Dora”sının neden sizin evinize gelmesi gerektiği konusunda ikna edici olmanız gerekiyor.



Müzeden ve Swisscom’dan oluşan temsilciler paneli yarışmayı halkın katılımıyla değerlendirecek. Kazanan şanslı 19 Nisan’ı evinde orijinal bir Picasso ile geçirebilecek. Beyeler Vakfı’nın direktörü Sam Keller yaptığı açıklamada “Yarışmanın mümkün olduğu kadar insanı sanatla meşgul olmaya teşvik çabası” olduğunu söyledi.



