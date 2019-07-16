Yetenekli oyuncu, Semih Çelenk’in kaleme alıp yönettiği, yaklaşık iki buçuk yıldır kapalı gişe oynayan Gelin Tanış Olalım adlı tek kişilik türkülü gösterisini, 16 Temmuz Salı akşamı Harbiye’de sahneleyecek.
17 Temmuz Çarşamba akşamı ise sahne Yılmaz Erdoğan ve komik ekibi “Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın.
18 Temmuz Perşembe akşamı ise arkılarıyla Kenan Doğulu yaz konserlerinin en coşkulusunu vermeye hazırlanıyor! İstanbullar’ı kurtlarını dökmeye Harbiye’ye bekliyor!
DENİZBANK AÇIKHAVA KONSER TAKVİMİ:
16 Temmuz Salı FIRAT TANIŞ ile GELİN TANIŞ OLALIM
17 Temmuz Çarşamba YILMAZ ERDOĞAN ve ÇGHB 2
18 Temmuz Perşembe KENAN DOĞULU
18 Ağustos Pazar ATA DEMİRER GAZİNOSU
19 Ağustos Pazartesi YALIN
20 Ağustos Salı ŞEVVAL SAM
13 Eylül Cumartesi Candan Erçetin
14 Eylül Cumartesi CEM ADRIAN
16 Eylül Pazartesi KAAN SEKBAN – SAÇMALAR
17 Eylül Salı GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW