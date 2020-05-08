Black Mirror’ın yaratıcısı Charlie Brooker: Dünya şu sıralar yeni sezonu kaldıramayabilir

Toplumun teknolojiyle ilişkisini irdeleyen Black Mirror’ın ardındaki isim Charlie Brooker, yaptığı açıklamada altıncı sezonla ilgili beklentilere ilişkin konuştu.



Brooker, “izleyicinin şu sıralar bir başka sezonu kaldırabileceğinden emin olmadığını” söyledi.



“Bir şeylerle meşgulüm. Ne yapıp ne yapmadığımla ilgili ne diyebilirim bilmiyorum” diye konuşan Brooker, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda dağılan toplumlarla ilgili hikayeler kaldırılabilir mi bilmiyorum. O yüzden (Black Mirror bölümleri üzerinde) çalışmıyorum. Komedi becerilerimi gözden geçirmeye yönelmiş durumdayım. Kendimi güldüren senaryolar yazıyorum."