Black Panther 2'nin çekimleri durduruldu

Black Panther'in devam filmi Black Panther: Wakanda Forever'ın çekimleri, Shuri karakterini canlandıran Letitia Wright'ın sette yaşadığı bir kaza sonucunda yaralanması sonucu durdu.



Wright, ağustos ayında çekimler sırasında yaşadığı bir kaza sonucunda ciddi bir omuz kırığı ve beyin sarsıntısı yaşadı. Filmin çekimleri bir süre daha devam etse de Wright'ın durumunun görünenden daha ciddi olması nedeniyle yapım şirketi, Wright iyileşene kadar prodüksiyonu durdurma kararı aldı.



Wright, ayrıca Covid-19 aşısı olmayı reddediyor. Filmin çekimleri ABD'de gerçekleştiriliyor ve ABD, ülkeye giren yabancılara aşı olma şartını getirdi. Aşı olmayı kabul etmemesi durumunda, ABD vatandaşı olmayan Wright'ın ülkeye girememesi de ihtimaller arasında.

