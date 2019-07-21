Her yıl ABD'de düzenlenen, dünyanın en büyük çizgi roman fuarı olarak da bilinen Comic-Con, bu yıl oldukça gösterişli geçti. Etkinlikte, Marvel Sinematik Evrenin'de önümüzdeki yıllar gösterime girecek filmler resmen duyuruldu.



Marvel Stüdyoları'nın başındaki isim olan Kevin Feige, X-Men ve Fantastic Four karakterlerinin yakında resmen Marvel Sinematik Evreni'ne katılacağını müjdeledi.

Ancak Feige'nin duyurusu Black Panther hayranlarını üzdü. Kırdığı gişe rekoru ve Marvel stüdyolarının Oscar kazanan ilk filmi olmasına rağmen Black Panther'in yeni film tarihi açıklanmadı. Black Panther 2 gibi Captain Marvel 2 ve Guardians of the Galaxy Vol. 3 de önümüzdeki yıllarda sinemalarda olmayı garantiledi. Ancak üç filminde 2022-2023 vizyonda olması bekleniyor.