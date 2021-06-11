Blake Lively'nin oyuncu babası Ernie Lively hayatını kaybetti

Gossip Girl adlı diziyle yıldızı parlayan Blake Lively'nin kendisi gibi oyuncu olan babası Ernie Lively, 74 yaşında hayata veda etti.

11.06.2021 - 09:23

Blake Lively'nin oyuncu babası Ernie Lively hayatını kaybetti

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29 Ocak 1947 doğumlu olan Ernie Lively'nin, Los Angeles'ta kalbe bağlı komplikasyonlar sonucu hayatını kaybettiği duyuruldu.

1975 yılında The Waltons'la adını duyuran Ernie Lively, aralarında The Dukes of Hazzard, Turner and Hooch, Falcon Crset, Malibu Shores, The X-Files, West Wing, That's 70's Show ve Murder, She Wrote gibi yapımlarda rol aldı.

Sinemada ise Mulholland Drive, The Beverly Hills, Passenger 57, The Man in te Moon, Air America, Shocker gibi yapımlarda boy gösterdi.

Ernie Lively, Hollywood öncesinde İngilizce öğretmenliği yaptı. Baba Lively, ABD Donanması'nda görev yapmış ve Vietman Savaşı'nda da yer almıştı.

The Sisterhood of the Traveling Pants'te kızı Black Lively'nin babası rolünü oynamıştı. The Sisterhood of the Traveling Pants'te kızı Black Lively'nin babası rolünü oynamıştı.

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