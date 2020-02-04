Blake Lively'nin The Rhythm Section'ı gişede çakıldı

Blake Lively ile Jude Law’ın başrolleri paylaştığı The Rhythm Section, ABD’de 31 Ocak’ta gösterime girdi. Üç binden fazla salonda gösterilmeye başlanan film, hafta sonunda 2,8 milyon dolarlık açılış hasılatıyla adeta gişede çakıldı.



James Bond’un yapımcısı olan ve aynı zamanda Michael G. Wilson ile birlikte The Rhythm Section’ın da yapımcılığını üstlenen Barbara Broccoli filmin düşük gişe performansıyla ilgili açıklama yaptı.



Yapımcılar, “Gişe rakamıyla hayal kırıklığına uğradık ama yönetmen Reed Morano’yla, filmimizle ve Blake’in performansına yöneltilen olumlu tepkilerle gurur duyuyoruz” ifadesini kullandı.



Blake Lively, filmde başarılı bir şekilde kılıktan kılığa giriyor.

ABD basınına yansıyan bilgiye göre, filmin sahibi olan Paramount Pictures, filmle 30 ila 40 milyon dolarlık kayba uğradı.

THE RHYTHM SECTION FRAGMANI