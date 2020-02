Blossoms filmine corona virüs (Covid 19) engeli

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve hızla yayılan corona virüsü'nün (Covid 19) sinemaya olan etkisi her geçen gün artıyor. Nisan ayında yapılması beklenen yeni James Bond filmi No Time To Die'ın Çin galasından sonra yönetmen Wong Kar-Mai'nin geçen mart ayında çekimlerine başlanacağını duyurduğu Blossoms filmi de salgından nasibini aldı.

ASKIYA ALINDI



In the Mood for Love ve 2046 ile tematik bağı olduğunu açıklanan ve dört yıl boyunca senaryo çalışması yapılan film, Çin’de başlayıp bütün dünyaya yayılan corona virüs (Covid 19) nedeniyle askıya alındı.

1 MİLYAR DOLAR KAYIP TAHMİNİ



Yaklaşık 70 bin sinema salonu bulunan Çin, yıllık 9 milyar dolar hasılat rakamıyla ABD'nin hemen arkasında dünyanın en büyük ikinci sinema sektörü olarak yer alıyor. Ülkede uygulanan karantina kararıyla 1 milyar dolar gişe kaybı yaşanacağı tahmin ediliyor.



BLOSSOMS'UN KONUSU NE?



Blossoms, Çin Kültür Devrimi’nin son dönemlerine denk gelen 60’lı yıllardan başlayıp 90’lı yılların sonuna kadar Şanghay’da yaşayan üç insanın hikâyesine odaklanıyor. İki farklı zaman diliminde Şanghay’da yaşayanların gündelik hayatlarını anlatacak film, şehrin iki farklı yüzünü ve dönemini anlatması açısından bir belgesel atmosferi de oluşturuyor.