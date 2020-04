Bob Dylan 78 yaşında ilk kez müzik listesinde zirvede

Müziğin usta ismi Bob Dylan, ilk kez Billboard müzik listesinde bir numara oldu. 78 yaşındaki Nobel ödüllü sanatçı, 17 dakikalık şarkısı Murder Most Foul ile Billboard müzik listesinin zirvesine oturdu. Dylan'ın 27 Mart'ta çıkardığı yeni şarkısı, dijital rock şarkısı satış kategorisinde bir haftada 10 bin indirmeyle birinciliği elde etti.

1966'DA İKİNCİ OLDU



Dylan, daha önce 1965'te çıkardığı Like a Rolling Stone ve 1966'daki Rainy Day Women albümüyle listede ikinciligi elde etmişti. Dylan ilk kez kendi seslendirdiği şarkıyla birinci olsa da daha önce, bestesini yaptığı ama başkaları tarafından seslendirilen şarkılarıyla da birincilik elde etmişti.

Peter Paul & Mary'nin seslendirdiği Blowin' in the Wind (1963) ve The Byrds versiyonuyla Mr. Tambourine Man (1965) Dylan'ın perde arkasında bulunduğu çok satan albüm şarkılarıydı.