Bob Dylan'dan 8 yıl aradan sonra yeni şarkı: Murder Most Foul

İsveç Kraliyet Bilim Akademisi 2016 yılı Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Amerikalı şarkıcı Bob Dylan, 8 yıl aradan sonra ilk kez şarkı yayınladı.

28.03.2020 - 10:09

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Dünyayı etkisine alan corona virüsün daha fazla yayılmasını engellemek için sosyal izolasyon ve karantinanın uygulandığı bugünlerde birçok platform dijital arşivlerini kullanıcılara ücretsiz açıyor. Sergiler, kütüphaneler hatta müzeler isteyenleri ücretsiz bir yolculuğu çıkarıyor. Yaşayan efsane Bob Dylan (78) da müzikseverler için 8 yıllık sessizliğini bozdu. 

17 DAKİKALIK ŞARKI

Dylan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yıllar boyunca tüm desteği ve sadakati için hayranlarına ve takipçilerine minnettar olduğunu belirterek eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin 1963 yılındaki suikastını konu alan yaklaşık 17 dakikalık şarkısının linkini paylaştı.

"GÜVENDE KALIN"

Bob Dylan, Murder Most Foul adlı şarkısı için "Bu, ilginç bulabileceğiniz, bir süre önce kaydettiğimiz ancak yayınlamadığımız bir parça. Güvende kalın, kendinize dikkat edin ve Tanrı sizinle olsun" ifadelerini kullandı.

Ünlü müzisyen, şarkısında özellikle 1960'lar ve 1970'lerde meydana gelen önemli olaylara ve figürlere atıfta bulunuyor. Dylan'ın orijinal şarkılardan oluşan son stüdyo albümü, 2012 yılında çıkardığı Tempest olmuştu.

BOB DYLAN'IN YENİ ALBÜMÜNDEN İLK ŞARKI

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