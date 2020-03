Bob Dylan'dan 8 yıl aradan sonra yeni şarkı: Murder Most Foul

Dünyayı etkisine alan corona virüsün daha fazla yayılmasını engellemek için sosyal izolasyon ve karantinanın uygulandığı bugünlerde birçok platform dijital arşivlerini kullanıcılara ücretsiz açıyor. Sergiler, kütüphaneler hatta müzeler isteyenleri ücretsiz bir yolculuğu çıkarıyor. Yaşayan efsane Bob Dylan (78) da müzikseverler için 8 yıllık sessizliğini bozdu.

17 DAKİKALIK ŞARKI

Dylan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yıllar boyunca tüm desteği ve sadakati için hayranlarına ve takipçilerine minnettar olduğunu belirterek eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin 1963 yılındaki suikastını konu alan yaklaşık 17 dakikalık şarkısının linkini paylaştı.

"GÜVENDE KALIN"



Bob Dylan, Murder Most Foul adlı şarkısı için "Bu, ilginç bulabileceğiniz, bir süre önce kaydettiğimiz ancak yayınlamadığımız bir parça. Güvende kalın, kendinize dikkat edin ve Tanrı sizinle olsun" ifadelerini kullandı.



Greetings to my fans and followers with gratitude for all your support and loyalty across the years.

This is an unreleased song we recorded a while back that you might find interesting.

Stay safe, stay observant and may God be with you.

Bob Dylanhttps://t.co/uJnE4X64Bb