Bob Dylan’dan yeni albüm: Rough and Rowdy Ways

09.05.2020 - 10:57
8 yıl aradan sonra çıkardığı 17 dakikalık yeni şarkısı Murder Most Foul ile, 78 yaşında ilk kez müzik listesinde zirveye yerleşen İsveç Kraliyet Bilim Akademisi 2016 yılı Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Amerikalı şarkıcı Bob Dylan, yeni albümünü duyurdu.
19 HAZİRANDA RAFLARDA
Rough and Rowdy Ways isimli albüm, 19 Haziranda raflarda ve dijital platformlarda yer alacak. Albüm, cover şarkıların yer aldığı Shadows in the Night (2015), Fallen Angels (2016) ve Triplicate'ten (2017) sonra Dylan’ın kendi yazdığı şarkıların yer alacağı ilk albüm olacak.
New album ‘Rough And Rowdy Ways’ coming June 19th.— Bob Dylan (@bobdylan) May 8, 2020
Pre-order now: https://t.co/SN0XeyNKiN
Listen to “False Prophet” here: https://t.co/05k7HYtPiK pic.twitter.com/raitEZpabe
SON ALBÜMÜ 2012'DE YAYINLANDI
Dylan’ın orijinal parçalarını içeren son albüm olan Tempest, 2012’de yayınlanmıştı.