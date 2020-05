Bob Dylan’dan yeni albüm: Rough and Rowdy Ways

8 yıl aradan sonra çıkardığı 17 dakikalık yeni şarkısı Murder Most Foul ile, 78 yaşında ilk kez müzik listesinde zirveye yerleşen İsveç Kraliyet Bilim Akademisi 2016 yılı Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Amerikalı şarkıcı Bob Dylan, yeni albümünü duyurdu.

19 HAZİRANDA RAFLARDA

Rough and Rowdy Ways isimli albüm, 19 Haziranda raflarda ve dijital platformlarda yer alacak. Albüm, cover şarkıların yer aldığı Shadows in the Night (2015), Fallen Angels (2016) ve Triplicate'ten (2017) sonra Dylan’ın kendi yazdığı şarkıların yer alacağı ilk albüm olacak.

SON ALBÜMÜ 2012'DE YAYINLANDI



Dylan’ın orijinal parçalarını içeren son albüm olan Tempest, 2012’de yayınlanmıştı.