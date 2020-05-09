Bob Dylan’dan yeni albüm: Rough and Rowdy Ways

Nobel Edebiyat Ödüllü müzisyen Bob Dylan, önümüzdeki aylarda kendi yazdığı yeni şarkıları içeren bir albüm çıkaracağını duyurdu.

09.05.2020 - 10:57

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19 HAZİRANDA RAFLARDA

Rough and Rowdy Ways isimli albüm, 19 Haziranda raflarda ve dijital platformlarda yer alacak. Albüm, cover şarkıların yer aldığı Shadows in the Night (2015), Fallen Angels (2016) ve Triplicate'ten (2017) sonra Dylan’ın kendi yazdığı şarkıların yer alacağı ilk albüm olacak.

SON ALBÜMÜ 2012'DE YAYINLANDI
 
Dylan’ın orijinal parçalarını içeren son albüm olan Tempest, 2012’de yayınlanmıştı.

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