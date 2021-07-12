Bodrum Bale Festivali başlıyor

18. Uluslararası Bodrum Bale Festivali küresel salgın sebebiyle iki yıl aradan sonra sanatseverlerin karşısına çıkacak. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak düzenlenen seyirci oturma düzeni ile İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeler çerçevesinde, güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi hedeflenen 18. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nin tüm temsilleri Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi’nde gerçekleştirilecek.



Ülkemizin kültür sanat yaşantısında ayrıcalıklı bir yeri olan Uluslararası Bodrum Bale Festivali’nin açılışı, 4 Ağustos Çarşamba akşamı, Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’nün iddialı eserlerinden biri olan ve yıllardır seyirciyle buluşan Harem ile gerçekleşecek.



7-8 Ağustos'ta sevilen bir müzikal iki temsille sahnede olacak. Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından geçen yıl dünya prömiyeri gerçekleştirilen ve büyük beğeni alan Gangster müzikali, döneme uygun müzikleri, dansları, şarkıları, dekor ve kostümleriyle Amerika’nın “Büyük Buhran Günleri”ni sahneye taşıyor.

FESTİVAL 17 AĞUSTOS'TA SONA ERECEK

11 Ağustos Çarşamba akşamı, Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından bu yıl dünya prömiyeri gerçekleştirilen Pandemic balesi yaşadığımız küresel salgının hikayesini sanatın gözüyle sahneye taşıyacak.

14 Ağustos Cumartesi akşamı, geçmiş senelerde Bodrumlu sanatseverlerin büyük beğenisi ile sahnelenen ve Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun hayatının anlatıldığı Frida balesi sahnede olacak. Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından sahnelenecek olan eserde Frida’nın küçük yaşta geçirdiği ağır sağlık sorunlarına rağmen resim yaparak hayata tutunma çabasının ve tutkusunun çarpıcı hikayesi anlatılıyor.

Uluslararası arenada başarıya ulaşmış eser ve toplulukları yakından izlemenin mümkün olduğu festivalin kapanışı 17 Ağustos Salı akşamı İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından sahnelenecek ünlü Carmen balesi ile olacak.



4-17 Ağustos tarihlerinde Bodrum Kalesi’nde gerçekleşecek olan 18. Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamındaki tüm etkinlikler saat 21.30’da başlayacak.