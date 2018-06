İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Bozcaada Caz Festivali’nin programı belli oldu

Bodrum Müzik Festivali, 2005 yılından bu yana Türkiye ve dünyanın seçkin orkestra, topluluk ve solistlerini Bodrum’da bir araya getiriyor.



Festival kapsamında, bu yıl 4-8 Ağustos tarihleri arasında, Bodrum’un simgeleşmiş mekânlarında, ülkemizin adını yurtdışında başarıyla duyurmuş yıldız sanatçı ve toplulukların vereceği konserlerle birlikte, sinema gösterimleri ve klasik müzikle iç içe geçen rehberli turlar da bulunacak.



Festival programı; geçmiş yıllardan kazanılan bilgi birikiminin, her yıl daha güçlü bir biçimde müzikseverlere sunulması anlayışıyla şekillendirildi. Bu yıl festivalin ilkleri arasında, Fazıl Say’ın Güz Şarkıları albümünün seslendirileceği ve tamamıyla Philip Glass’a adanmış bir program ile yeni neslin yıldız piyanisti Víkingur Ólafsson’ın konuk edileceği Gece Konserleri dikkat çekiyor. Ayrıca yıldızı parlayan genç sanatçıların yer alacağı Gün Batımı Konserleri de yine ilkler arasında yer alıyor.



Bodrum Müzik Festivali bu yıl ayrıca, İstanbul Müzik Festivali ile iş birliğine giderek, piyanist Gülsin Onay ve film yönetmeni Murathan Özbek’in yer aldığı “Yolda” adlı çok disiplinli projeye de imza atıyor.



Bodrum Müzik Festivali beş gün boyunca, Fazıl Say, Gülsin Onay, Murat Karahan, Christina Pluhar, Lauren Fagan, Alina Pogostkina, Víkingur Ólafsson ve Avi Avital gibi yıldızların yanı sıra; Sevil Ulucan, Hillel Zori, İbrahim Yazıcı, Erman Türkili, Çağ Erçağ, Gülru Ensari, Dorukhan Doruk, Camille Thomas ve Veriko Çumburidze gibi virtüözleri de müzikseverlerle buluşturacak. Festival ayrıca Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, L’Arpeggiata, Olten Quartet ve LUDWIG Orkestrası gibi topluluklara da ev sahipliği yapacak.



Bodrum gibi kültürel açıdan büyük önem taşıyan bir yarımadayı, sanat rotasının önemli bir merkezi haline getirmeyi amaçlayan festival, bu yıl da kurucu marka olan Doğuş Grubu başta olmak üzere; fizy, DenizBank, Audi ve D-Marin’in desteği; TV+, The Marmara Bodrum, Zubizu, NTV ve Radyo Voyage’ın katkıları ile kapılarını müzik tutkunlarına açacak.



Avrupa Festivaller Birliği üyesi olan Bodrum Müzik Festivali’nin bilet gelirlerinin tamamı, kuruluşundan bu yana çeşitli vakıf ve derneklere bağış olarak aktarılıyor.

Festival, Şevket Sabancı Parkı’nda gerçekleşecek Sabah Konserleri, D-Marin Turgutreis Amfi Tiyatro’da Gün Batımı Konserleri, D-Marin Turgutreis’teki Akşam Konserleri, The Marmara Bodrum’daki Gece Konserleri, Bodrum Mozole Anıt Müzesi’nde rehberli turlar ve konserler ile birlikte Cinemarine Açıkhava Sineması’ndaki film gösterimleriyle Bodrum’a yayılmayı hedefliyor.



Gün doğumundan gece yarısına kadar sürecek festivalde, 5 gün boyunca klasik müzik konserleri, söyleşiler ve film gösterimleriyle birlikte Bodrum, sanatsal açıdan renkli bir hafta yaşayacak.



Festival kapsamında uluslararası müzik kariyeriyle tanınan, dünyanın en önemli orkestraları ve şefleriyle birbirinden başarılı konserlere imza atan, özellikle de Ahmed Adnan Saygun yapıtlarının dünyaya tanıtılmasında öncülük eden piyanist Gülsin Onay’a “Onur Ödülü” takdim edilecek.



SANATA Bİ YER SERGİSİ



Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın 11 yıldır ana sponsorluğunu yürüten ve bu yıl Türkiye’de ilk kez Ara Güler Müzesi’ni sanatseverlerle buluşturacak olan Doğuş Grubu’nun; duvarlarda, mekanlarda ve boşluklarda 900’ü aşkın üniversite öğrencisinin çalışmalarına alan yaratan sosyal sorumluluk platformu Sanata Bi Yer, şimdi Bodrum Müzik Festivali kapsamında çeşitli noktalarda sanata alan açıyor. “Sanata Bi Yer” platformuna ait işlerden bir seçki 14. Bodrum Müzik Festivali kapsamında D-Marin Turgutreis Marina’da sergilenecek. Sergi, festival boyunca ilham almak ve gençleri desteklemek isteyen sanatseverleri bekliyor.



ARA GÜLER SERGİSİ



Türkiye’de kültür ve sanatın gelişiminin en önemli destekçilerinden biri olan Doğuş Grubu, fotoğraf dünyasının duayenlerinden Ara Güler’in sanatçı kimliğini ve eserlerini gelecek nesillere taşımak amacıyla arşivi ve müzesi için bir iş birliği yapıyor. Bu yılın ikinci yarısında Doğuş Grubu tarafından Bomontiada’da açılması planlanan Ara Güler Müzesi’nin bir yansıması olarak Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi koleksiyonundan farklı dönemlere ait Bodrum temalı bir fotoğraf seçkisi 14. Bodrum Müzik Festivali kapsamında The Marmara Bodrum’da sanatseverlerle buluşacak.

