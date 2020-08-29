Bodrum'da Kenan Doğulu rüzgarı

Kenan Doğulu, Bodrum Antik Tiyatro'da verdiği konserle sevenlerine keyifli bir gece yaşattı.

DHA 29.08.2020 - 14:14

Bodrum'da Kenan Doğulu rüzgarı

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Beren Saat ve Kenan Doğulu tatilde

Şarkıcı Kenan Doğulu, bu yazın 2'nci Bodrum konserini gerçekleştirdi. Konserde, dinleyiciler Doğulu'nun sahne performansıyla coştu. Kenan Doğulu'nun yapımcılığını üstlendiği, güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla müzik dünyasının en kuvvetli isimlerinden biri olmaya aday olan Duygu Soylu da gecede sahne aldı. Doğulu'nun davetiyle sahneye çıkan Soylu, 'Kara Elmas' albümünden 'Oldu Olacak' şarkısını dinleyicilere seslendirdi.

Doğulu ise konserine 'İlk Adımı Sen At' şarkısıyla başladı. 'Vay Be', 'Yosun' ve 'Tencere Kapak' gibi hit şarkılarını da sevenleriyle beraber söyledi. Kenan Doğulu'ya sahnede tuşlu çalgılarda Ozan Doğulu ve Mustafa Haybat, davulda Nedim Ruacan, perküsyonda Abbas Karacan, basgitarda Orhan Deniz, elektrogitarda Gökay Semercioğlu, vokallerde Duygu Soylu ile Sinem Yalçınkaya, trompette Tolga Bilgin, trombonda Ziya Arman ve saksafonda Toygun Sözen ve Serkan Altınok eşlik etti.

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