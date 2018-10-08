Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi işbirliğiyle düzenlenen, 6. Boğaziçi Film Festivali'nde yarışacak filmler ve jürileri belli oldu.



Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilen, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı, TRT'nin ise Kurumsal İş Ortağı olduğu festival, 26 Ekim'de başlayacak.



Oyuncu Begüm Birgören, yönetmen Andaç Haznedaroğlu, senarist Ercan Mehmet Erdem ve görüntü yönetmeni Mehmet Aksın'dan oluşan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi'ne, yönetmen Serdar Akar başkanlık yapacak.



BÜYÜK ÖDÜL 100 BİN LİRA

Jürinin seçeceği bir film, 100 bin lira değerindeki "Büyük Ödül"e ulaşırken, festivalin ulusal kısa kurmaca ve belgesel film yarışmalarında da 18 film toplam 50 bin lira değerindeki ödüller için yarışacak.



Festivaldeki yarışmada bu yıl Banu Sıvacı'nın Güvercin, Burak Çevik'in Tuzdan Kaide, Cafer Özgül'ün Sükut Evi, Mahmut Fazıl Coşkun'un Anons, Murat Düzgünoğlu'nun Halef, Özkan Çelik'in Babamın Kemikleri, Ramin Matin'in Son Çıkış, Sefa Öztürk Çolak'ın Güven, Semir Aslanyürek'in Kaos ve Vuslat Saraçoğlu'nun Borç filmleri yer alacak.



Cafer Özgül'ün Sükut Evi adlı filmi dünya prömiyerini festival kapsamında yaparken, Ramin Matin'in Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde dünya prömiyerini yaptığı filmi Son Çıkış ise Türkiye'de ilk kez Boğaziçi Film Festivali'nde gösterilecek.



Festivalde ayrıca, Metin Tunçtürk, Nazif Tunç ve Sinan Sertel'den oluşan jüri, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan, ilk ya da ikinci filmini çekmiş yapımcıları değerlendirecek ve 10 bin lira değerindeki FİYAB Yapımcı Ödülü'nü ilk kez verecek.



Ulusal Kısa Kurmaca Film Yarışması'nda yer alacak filmleri, Brezilyalı yönetmen Davi Pretto, yönetmen Enes Erbay ve Okan Üniversitesi Sinema-TV Bölümü Başkanı Murat Tırpan değerlendirirken, Ulusal Kısa Belgesel Film Yarışması'nın jüri üyeliğini ise Gürcü yönetmen Rati Oneli, yönetmen Kıvılcım Akay ve yönetmen Didem Şahin yürütecek.

BİR KISA FİLME 25 BİN LİRA DEĞERİNDE "AHMET ULUÇAY BÜYÜK ÖDÜLÜ"

Yarışmada 10'ar bin lira değerindeki "En İyi Ulusal Kısa Kurmaca Film Ödülü" ve "En İyi Ulusal Kısa Belgesel Ödülü" verilirken, bir film 25 bin lira değerindeki "Ahmet Uluçay Büyük Ödülü", bir film de 5 bin lira değerindeki "İstanbul Medya Akademisi Genç Yetenek Ödülü"nü almaya hak kazanacak.



Ulusal Kısa Kurmaca Film Yarışması'nda Fabrika, Gümüş, Titanyum, Her Şey Yolunda, Sonsuz, Bitmiş Aşklar Müzesi, Mavi Yarın, Kaset, İmparatorlukta Zor Bir Gün ve Balık Kraker adlı filmler yarışacak.



Ulusal Kısa Belgesel Yarışması'nda ise Kurbağa Avcıları, Denizden Gelen, Sarıcakız, Çalıkuşu, Salı, Dönüş, Ömürlük Göç ve Peki Şimdi Nereye isimli belgeseller jüri önüne çıkacak.



6. Boğaziçi Film Festivali, 3 Kasım'da sona erecek.