Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği tarafından 18-25 Ekim'de düzenlenecek 7. Boğaziçi Film Festivali'nde bir yenilik daha yapıldı.
Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu festival, sektörün yakından takip ettiği Festival Scope ile işbirliği sağladı.
Festival Scope ile ortaklaşa gerçekleşecek proje kapsamında festivalde gösterilecek filmler uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen festivalin işbirliği sayesinde, festival seçkisinde yer alan filmler uluslararası online prömiyerini yapma şansını bulacak.
Bosphorus Film Lab'e seçilen projelere de Festival Scope'da yer verilerek uluslararası görünürlüğünün artması sağlanacak.
Boğaziçi Film Festivali'nden 'Festival Scope' işbirliği
Anadolu AjansıSanat
Film profesyonellerinin yakından takip ettiği Festival Scope ile yapılan işbirliği sayesinde, Boğaziçi Film Festivali seçkisinde yer alan filmler uluslararası online prömiyerini yapma şansını bulacak.
Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği tarafından 18-25 Ekim'de düzenlenecek 7. Boğaziçi Film Festivali'nde bir yenilik daha yapıldı.