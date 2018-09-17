İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Boğaziçi Film Festivali'nde 3 yeni ödül verilecek

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi işbirliği ile 26 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında 6.sı düzenlenecek Boğaziçi Film Festivali’nin bu yılki Onur Ödülü’nün sahibi Ukraynalı auteur Sergei Loznitsa'ya verilecek.

Geleneksel tarih anlayışını ters yüz eden bakışı ve seyirciyi rahatsız etmekten çekinmeyen tavizsiz duruşuyla tanınan usta yönetmen, festivale özel bir masterclass verecek. Sergei Loznitsa’nın bu yıl Cannes’ın Belirli Bir Bakış bölümünden En İyi Yönetmen Ödülü ile döndüğü “Donbass”, Venedik’te dünya prömiyerini yapan “Process (The Trial)” ve Berlinale’de büyük ilgi gören “Victory Day” adlı son filmleri Türkiye’de ilk kez Boğaziçi Film Festivali’nde sinemaseverlerle buluşacak.