Bon Jovi grubunun solisti Jon Bon Jovi, grubun yeni albümünün adının ‘Bon Jovi: 2020’ olduğunu açıkladı. Ünlü rock yıldızı, albümün adının gerekçesini açıklarken, hem 2020’nin seçim yılı olduğu için özel bir yıl olduğunu hem de 2016’daki ‘This House is Not For Sale’den sonra sahip oldukları ‘temiz görüş’e işaret ettiğini vurguladı.



Bon Jovi, This House is Not For Sale’de daha çok kişisel meselelere yer verdiklerini, ama artık bunun geride kaldığını geleceğe dönük daha net görüşler taşıdıklarını belirtti. Bon Jovi, yeni albümün daha fazla ‘toplumsal vicdan’ temalı şarkılar içerdiğini söyledi.



Ünlü şarkıcı, “Albümden dolayı mutluyum. Farklı bir albüm oldu” dedi.